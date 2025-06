Ivic ha parlato così dell'avversario Juventus e della competizione da affrontare: "Si tratta di un vero piacer poter partecipare alla prima storica Coppa del Mondo per Club organizzata negli Stati Uniti. Per tutti noi sarà molto emozionante poter rappresentare l'Al Ain e affrontare tutte queste grandissime squadre". Ivic ha poi proseguito più nel dettaglio sulla compagine bianconera: "Tudor ha raggiunto l'obiettivo nei mesi in cui ha lavorato, se non ricordo male era quello di qualificarsi in Champions League quest'anno. Ce l'ha fatta, intendo dire che ci è riuscito con successo".

Ivic si è poi soffermato sui singoli della Juventus stupendo un po' tutti alla domanda sul calciatore più pericoloso della rosa bianconera, soprattutto in virtù di quanto accaduto nell'ultima stagione: "Non ci sono solo Yildiz o Thuram, ma chiunque partirà dal primo minuto è forte e anche chi subentrerà dalla panchina meriterà grande attenzione. Per me il giocatore più pericoloso della Juventus è Dusan Vlahovic". Per Ivic è quindi il centravanti serbo il vero spauracchio da fronteggiare nel match contro la Juventus. Un'opinione che, negli ultimi mesi, non è stata di certo la più diffusa in Serie A quando ci si trovava a dover fronteggiare la Vecchia Signora.