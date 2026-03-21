Juventus-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 10:02)

Juventus-Sassuolo si sfideranno in occasione della trentesima giornata di Serie A, sabato 21 marzo presso lo stadio "Allianz Stadium". Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45. I bianconeri puntano al terzo successo consecutivo per inseguire la zona Champions League, mentre i neroverdi, ormai tranquilli della salvezza, arrivano al match con la voglia di riscatto dopo le ultime due sconfitte. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

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Juventus-Sassuolo, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport (sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale ZONA DAZN.

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La situazione delle due squadre — La Juventus si trova in quinta posizione forte dei 53 punti conquistati finora. La formazione di Luciano Spalletti arriva alla sfida contro i neroverdi da un momento di forma positivo, infatti, dopo il pareggio sul campo della Roma, la Vecchia Signora ha vinto prima in casa ai danni del Pisa e poi in trasferta contro l'Udinese. Il quarto posto che permetterebbe l'accesso alla prima fase di Champions League e attualmente occupato dal Como, dista soltanto una lunghezza, pertanto da questo momento fino al termine della stagione, ogni dettaglio può rivelarsi decisivo.

Il Sassuolo, invece, occupa l'undicesimo posto in campionato. Un piazzamento piuttosto positivo per gli uomini di Fabio Grosso che dopo la passata stagione in Serie B sono a un passo dai 40 punti. Dopo le tre vittorie consecutive con Udinese, Verona e Atalanta, però, il Sassuolo ha subito una flessione negativa di rendimento, con le ultime partite perse contro Lazio e Bologna. Tuttavia, Berardi e compagni avranno ancora a disposizione diverse partite per continuare a divertirsi, cercando magari, di terminare la stagione nella "zona sinistra" della classifica.

Probabili formazioni di Juventus-Sassuolo — Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso; Thuram, Locatelli, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Coulibaly, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

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