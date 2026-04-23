Arianna Caruso è una centrocampista classe 1999. La sua bacheca, sebbene ancora relativamente giovane, può contare un numero importante di trofei. In carriera, infatti, ha raggiunto ottimi traguardi grazie all'esperienza maturata con la maglia della Juventus Women. A breve, inoltre, potrebbe aggiungere una coppa in particolare, sempre sfuggitale di mano in Italia: la Champions League.

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Lisa Boattin e Arianna Caruso con la maglia della Nazionale (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Arianna Caruso e la fame di successi

Era diventata unadella Juventus Women conquistando tutto ciò che si potesse vincere in terra nostrana.e tre le volte in cui ha trionfato in Coppa Italia. 4, infine, i successi in Supercoppa Italiana. Nel gennaio del 2025, dopo essersi affermata in bianconero dalla stagione 2017-2018, ha lasciato l'Italia, inseguendo il sogno della Champions League che potrebbe finalmente realizzarsi.

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È al Bayern Monaco che ha trovato la sua nuova dimensione. Dopo le 7 presenze in campionato da gennaio a giugno, Arianna Caruso ha alzato il suo minutaggio quest'anno, assommando 16 presenze condite da 2 gol e 2 assist. 3 partite in DFB Pokal e 8 in Champions completano il quadro della centrocampista azzurra. Il titolo in Germania è conquistato da tempo, dato lo strapotere del Bayern Monaco, e verrà festeggiato il prossimo 9 maggio nell'ultima gara di campionato, con l'Eintracht Francoforte.

Bayern, campionato a senso unico

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e un solo pareggio fanno di questa stagione del Bayern Monaco femminile un risultato storico e probabilmente ineguagliabile. Imbattuto, logicamente, ha incassato tutto l'anno appena 8 gol, segnandone 84. I 64 punti conquistati in 22 giornate sono la fotocopia di un dominio incontrastato, soprattutto dato il +15 sul Wolfsburg secondo in classifica.Questa stagione, però, potrebbe dare ancora soddisfazioni, tanto al Bayern Monaco quanto alla Caruso. Difatti, il prossimo 14 maggio è in programmaproprio contro le seconde del Wolfsburg. Infine, in Champions League, le tedesche sono attese dalla semifinale contro il Barcellona con gara d'andata prevista giovedì 25 aprile.

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