Dopo aver lasciato la Juventus e il campionato italiano, Arianna Caruso si è imposta al Bayern Monaco. È una stagione praticamente perfetta per la sua squadra.
Bayern Monaco campione di Germania! Parte la festa all'Allianz Arena
Arianna Caruso è una centrocampista classe 1999. La sua bacheca, sebbene ancora relativamente giovane, può contare un numero importante di trofei. In carriera, infatti, ha raggiunto ottimi traguardi grazie all'esperienza maturata con la maglia della Juventus Women. A breve, inoltre, potrebbe aggiungere una coppa in particolare, sempre sfuggitale di mano in Italia: la Champions League.
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Arianna Caruso e la fame di successiEra diventata una bandiera della Juventus Women conquistando tutto ciò che si potesse vincere in terra nostrana. 5 gli Scudetti consecutivi e tre le volte in cui ha trionfato in Coppa Italia. 4, infine, i successi in Supercoppa Italiana. Nel gennaio del 2025, dopo essersi affermata in bianconero dalla stagione 2017-2018, ha lasciato l'Italia, inseguendo il sogno della Champions League che potrebbe finalmente realizzarsi.
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È al Bayern Monaco che ha trovato la sua nuova dimensione. Dopo le 7 presenze in campionato da gennaio a giugno, Arianna Caruso ha alzato il suo minutaggio quest'anno, assommando 16 presenze condite da 2 gol e 2 assist. 3 partite in DFB Pokal e 8 in Champions completano il quadro della centrocampista azzurra. Il titolo in Germania è conquistato da tempo, dato lo strapotere del Bayern Monaco, e verrà festeggiato il prossimo 9 maggio nell'ultima gara di campionato, con l'Eintracht Francoforte.
Bayern, campionato a senso unico21 vittorie in 22 partite giocate e un solo pareggio fanno di questa stagione del Bayern Monaco femminile un risultato storico e probabilmente ineguagliabile. Imbattuto, logicamente, ha incassato tutto l'anno appena 8 gol, segnandone 84. I 64 punti conquistati in 22 giornate sono la fotocopia di un dominio incontrastato, soprattutto dato il +15 sul Wolfsburg secondo in classifica.
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