L'ex bianconero ha deciso di tatuarsi sulla gamba le parole che Cristiano Ronaldo gli ha detto ai tempi della Juventus e che gli hanno consentito di cambiare completamente la carriera.

Mattia Celio Redattore 18 settembre - 12:02

Kaio Jorge sta vivendo un momento magico con il Cruzeiro. L'ex attaccante della Juventus è attualmente capocannoniere del del Brasileirão con 15 gol in 22 partite. 17 totali contando le due in Coppa Sudamericana. Numeri eccezionali che forse l'ex bianconero non si aspettava di raggiungere ma grazie alle parole di Cristiano Ronaldo, dettegli ai tempi delle stagioni a Torino, tutto questo è stato possibile. Parole che il classe 2002 ha deciso di tatuarsi sulla gamba.

Kaio Jorge, come CR7 ha ispirato il tatuaggio sulla gamba — Se Kaio Jorge sta vivendo una stagione a grandi livelli con il Cruzeiro lo deve a Cristiano Ronaldo. O meglio, alle parole che il fenomeno portoghese gli ha detto ai tempi in cui entrambi giocavano nella Juventus. Come ricordiamo, Kaio Jorge è arrivato a Torino nell'estate del 2021 dal Santos e ha debuttato in maglia bianconera nell'ottobre dello stesso anno nel derby contro il Torino. Nel frattempo veniva occasionalmente aggregato alla Juventus U23.

La sua avventura sotto la Mole però non sarà fortunata: solo 11 presenze in due anni e neanche una rete. Uniche soddisfazioni, anche se piccole, le troverà con il Frosinone nella stagione 2023-24 in cui realizza 3 reti in 24 partite. Inutili però per evitare la retrocessione del club laziale. Se l'esperienza alla Juventus non ha lasciato grandi ricordi, tuttavia ha lasciato nella mente del giocatore brasiliano le parole di Cristiano Ronaldo. Parole che hanno consentito all'attaccante di rinascere con il Cruzeiro tanto da tatuarsele sulla gamba.

"C'è stato un giorno in cui ero in panchina, era la mia prima partita con la Juventus - racconta Kaio Jorge a TNT Sports Brasil - Avevo fatto bene al Santos e volevo dimostrare il mio valore, ma ho dovuto aspettare un po'. Alla fine non ho giocato. Ero un po' arrabbiato, e Cristiano mi ha detto: 'C'è un detto che mi è rimasto impresso: con la preparazione, le opportunità arrivano. Continua ad allenarti e la tua occasione arriverà'. Ho conservato quella frase, non l'ho mai dimenticata, e ho finito per tatuarmela sulla gamba".