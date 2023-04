Kaiser, il più grande calciatore che non è mai sceso in campo: “Fingevo infortuni. E con le donne…”

Il legame con la vita malavitosa è stata una costante nella carriera del Kaiser. In Francia all'Ajaccio c'era la mafia corsa. E nel giorno della presentazione in campo...

Una vita da "Kaiser". Carlos Henrique Raposo, meglio conosciuto come Kaiser, è considerato "il più grande calciatore a non essere mai sceso in campo". Una capacità straordinaria quella dell'ex attaccante brasiliano, che compirà 60 anni il prossimo 2 luglio.

Kaiser...Franz

Kaiser, soprannominato così per la sua presunta somiglianza da bambino con Franz Beckenbauer, ha trascorso più di 20 anni nel calcio professionistico e indossato oltre 10 maglie senza mai raccogliere una presenza in campo. Tra finti infortuni e svariati motivi Kaiser è sempre riuscito a mancare l'appuntamento con il rettangolo verde. A Rio de Janeiro è ancora considerato una figura leggendaria.

Nonostante non fosse dotato di straordinarie doti tecniche, Kaiser è riuscito nella sua carriera a farsi ingaggiare da club di un certo spessore, come i messicani del Puebla, Botagofo, Flamengo, Ajaccio, Fluminense e Vasco Da Gama. Kaiser in Brasile ha intrattenuto rapporti d'amicizia con calciatori del calibro di Renato Gaucho, Romario, Careca, Bebeto, Edmundo, Marinho Chagas e Ricardo Rocha.

Alle feste di Rio Kaiser era diventato un habitué, la sua presenza era scontata. Molto meno quella in campo. Ad aprile 2019 è uscito il film "Kaiser! Il più grande truffatore della storia del calcio". Nel raccontare le vicende che lo hanno visto protagonista nel film, Kaiser ha ammesso di "aver usato il suo fascino per accaparrarsi ricchi contratti con club di livello".

Al Bangu Kaiser ha rischiato di dover giocare la sua prima partita ufficiale in carriera. Ci è mancato davvero poco. Carlos Raposo, che aveva festeggiato la sera prima, deve entrare in campo con la sua squadra in svantaggio contro il Coritiba. Kaiser, durante il riscaldamento, scavalca la recinzione e litiga con i tifosi. Espulso prima di entrare in campo.

Negli spogliatoi, all'arrivo del proprietario del club, Kaiser è riuscito a scamparla grossa compiacendolo con i sui discorsi tortuosi e ammalianti. E fu un bene. Perché il proprietario del Bangu, in realtà il principale sponsor, Castor de Andrade, era il più grande gestore di scommesse clandestine del Brasile. Insomma, l'uomo più pericoloso del Brasile, un gangster armato di pistola.

Il legame con la vita malavitosa è stata una costante nella carriera del Kaiser. In Francia all'Ajaccio c'era la mafia corsa. E nel giorno della presentazione in campo, per non far vedere che con il pallone non ci sapeva proprio fare, Kaiser ha escogitato un piano: "Mi sono avvolto nella bandiera della Corsica, ho regalato un mazzo di fiori alla moglie del presidente e ho buttato in tribuna tutti i palloni che c'erano. Ero il loro idolo".

La passione più pura per Kaiser, come si è capito, non era il calcio. Bensì il sesso: "Organizzavamo orge, era una malattia, Ho dormito con più di 1000 donne...". Il potere di ingannare. Raposo "la volpe, il furbo" in portoghese. Una vita da Kaiser!