KevinKampl, ex centrocampista tedesco del Lipsia, ha raccontato un aneddoto incredibile della sua esperienza trascorsa al club tedesco, quando in panchina c'era Rangnick. Il classe 90' è intervenuto a Doppalpass su SPORT1.
Il racconto
Kampl e l’aneddoto di Rangnick al Lipsia: “Prendi quell’aereo, vieni con noi”
L'aneddoto incredibile di Kampl al Lipsia—
Qualche anno fa, prima di una partita contro il Wolfsburg, nacque il figlio di Kampl con tre settimane di anticipo. Nella notte tra venerdì e sabato ha ricevuto la chiamata della moglie ed è corso in ospedale a Dortmund, avvisando solo con un messaggio vocale il tecnico del Lipsia. Lo stesso giocatore ha raccontato che proprio Ragnick cominciò a chiamarlo la mattina presto per convincere il centrocampista a raggiungere la squadra. "Ti mando un aereo a Dortmund, devi venire assolutamente con noi per la partita" avrebbe detto al telefono il tecnico.
Successivamente alla chiamata, il centrocampista tedesco nonostante la stanchezza, partì con la squadra, spinto dall'adrenalina, e convinse l'allenatore a farlo giocare. Il Lipsia vinse 4-0 con lo sloveno in campo per tutto il match. Il tecnico del club tedesco Rangnick è poi intervenuto nel programma scherzando, dicendo che fu lo stesso Kampl a voler andare alla partita e scendere in campo ad ogni costo.
Kampl è stato come una bandiera per la squadra e i tifosi del Lipsia: il centrocampista ex Dortmund ha, infatti, collezionato ben 203 presenze con la maglia biancorossa, siglando 9 reti, prima di smettere e abbandonare il calcio giocato per assistere e stare vicino a suo papà per il grave lutto in famiglia, ovvero la scomparsa del fratello.
