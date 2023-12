Kane “toglie il disturbo” e l’hotel lo omaggia cosi: le parole del direttore dell’albergo

Avevamo già avuto modo di approfondire il discorso legato a Harry Kane e al suo lungo soggiorno in un hotel della Baviera. Il capitano della nazionale dei tre leoni infatti, per i primi mesi di militanza con la maglia del Bayern ha faticato a trovare un’abitazione adeguata ed ha dovuto obbligatoriamente “ripiegare” in un hotel di lusso della città. Ovviamente a spese del club.

L’ex Tottenham, dopo tanta attesa è poi riuscito a trasferirsi in una villa di lusso, la stessa dove un tempo abitava il laterale francese Lucas Hernandez, durante il suo trascorso bavarese. Kane, prima di lasciare il Mandarin Hotel, si è sentito in dovere di ringraziare tutto lo staff per la cordialità durante il suo soggiorno e per averlo, come scritto nel suo post su Instragram, fatto sentire a casa. Dall’altra parte, sono volate parole al miele per il classe ‘93, da parte del direttore della struttura.