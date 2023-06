Kanté presidente, l’ex Chelsea ha rilevato un club di terza divisione belga

Da calciatore (ancora in attività) a proprietario di un club il passo è davvero breve. Per informazioni chiedere a N'Golo Kantè, centrocampista francese classe '91 appena passato dal Chelsea all'Al-Ittihad, club saudita dove troverà come compagno di squadra il connazionale Karim Benzema. L'ex Leicester, però, è riuscito anche a portare a termine l'acquisizione di una società di calcio...

Un'altra importante novità riguarda da vicino N'Golo Kanté. Dopo sette anni al Chelsea, in cui ha praticamente vinto tutto (Premier e una Coppa d'Inghilterra, una Champions League, una Europa League, una Supercoppa europea e un mondiale per club) e il recente passaggio in Arabia Saudita all'Al-Ittihad, il centrocampista francese ex Leicester (con le Foxes di Sir Claudio Ranieri ha conquistato una storica Premier nel 2016) è diventato anche proprietario di una società di calcio.