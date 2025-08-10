In questo pomeriggio si è scritto un piccolo pezzo di storia del calcio tedesco. A soli 16 anni e 14 giorni , facendo il suo ingresso in campo con la maglia dell’Hertha Berlino, Kennet Eichhorn è diventato il più giovane debuttante nella storia della Zweite Bundesliga.

Al minuto 68 della sfida di 2. Bundesliga, nel tentativo di sparigliare le carte, Stefan Leitl ha deciso di lanciare nella mischia il talento tedesco, classe 2009. Con i suoi 16 anni compiuti lo scorso 27 luglio, il centrocampista è diventato il più giovane di sempre a disputare una partita della seconda serie tedesca, superando il record di Kaan Sihlaroglu che, ironia della sorte, gioca proprio per il Karlsruhe.

Infranto, tra l’altro, anche il record storico dell’Hertha Berlino che apparteneva a Boris Lum, che aveva esordito a 16 anni e 363 giorni. Tuttavia, il club tedesco ha sempre dimostrato di credere molto in Eichhorn. Il giovane centrocampista, infatti, ha già firmato un lungo contratto con i biancoblu, guadagnandosi già le attenzioni di Leitl: "È un talento assolutamente fantastico e ovviamente vogliamo puntare su di lui".