Keylor Navas al Pumas: il portiere costaricano firma per un anno in Messico

Keylor Navas lascia il Newell's per firmare con il Pumas, club messicano che lo accoglie come nuovo portiere. Dopo 6 mesi in Argentina, il costaricano affronta una nuova sfida nella Liga MX, dove sarà uno dei giocatori più pagati della squadra.

Davide Capano Redattore 25 luglio 2025 (modifica il 25 luglio 2025 | 13:16)

Keylor Navas lascia il Newell's Old Boys e approda al Pumas — Il Pumas ha annunciato giovedì con grande clamore l'ingaggio del portiere costaricano Keylor Navas. Il “tico”, che ha chiuso la sua esperienza al Newell's dopo 6 mesi, firma un contratto annuale con la squadra messicana. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club, che ha accolto con entusiasmo uno dei più grandi estremi difensori del panorama mondiale.

(Foto tratta da profilo X @PumasMX)

La nuova sfida in Messico per Keylor Navas — Keylor Navas, a 38 anni, si unisce al progetto del Pumas per la prossima stagione. Dopa la breve avventura argentina col Newell's, l'ex Real Madrid e PSG affronta ora una nuova sfida nella Liga MX. La conferma dell'ingaggio era nell'aria da tempo e giovedì è arrivata l'ufficialità tramite un comunicato della società messicana.

Il comunicato del Pumas — “Benvenuto nella famiglia Puma, Keylor Navas! Uno dei più grandi portieri della storia mondiale arriva alla Ciudad Universitaria. Non è più un sogno, è realtà: la porta gialloblu ha un nuovo guardiano e Keylor è pronto a difenderla! Benvenuto ai Pumas e all'UNAM! Pura vida!”

Il Pumas ha accolto Navas con parole di grande stima e entusiasmo, come riportato nel comunicato ufficiale.

Contratto e aspettative: uno dei portieri più pagati della rosa — “La Pantera”, che percepirà quasi due milioni di euro, diventa uno dei giocatori meglio pagati della rosa. Dopo aver terminato il contratto con il PSG nell'estate 2024, Navas era rimasto svincolato fino all'inizio del 2025, quando ha firmato con il Newell's. In Argentina ha giocato 16 partite in 6 mesi prima di trasferirsi rapidamente in Messico.

Critiche e percorso professionale di Keylor Navas — Il passaggio dal calcio argentino a quello messicano ha suscitato alcune critiche, soprattutto da parte di tifosi sudamericani che hanno accusato Navas di aver sfruttato il Newell's Old Boys per accedere alla Liga MX. Il portiere costaricano, alla sua ottava squadra, vanta un curriculum di alto livello: Deportivo Saprissa (2005-2010), Albacete (2010-11), Levante (2011-2014), Real Madrid (2014-2019), PSG (2019-2024), Nottingham Forest (2022-23) e Newell's Old Boys (2025).