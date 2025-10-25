Il centrocampista nato alle Canarie gioca per il Las Palmas dall'inizio della sua carriera nel 2018

Filippo Montoli 25 ottobre - 10:35

Kirian Rodriguez parte titolare otto mesi dopo l'ultima volta e lo fa da capitano. Il centrocampista si era dovuto fermare per la seconda volta a causa di un linfoma di Hodgkin. Le cure sono andate nel verso giusto e ha potuto così tornare a fare quello che ama, giocare a calcio per il suo Las Palmas. Kirian Rodriguez è stato accolto con applausi da tutto lo stadio, pur giocando in trasferta, nella partita finita 1-1 contro l'Huesca.

Grande accoglienza per Kirian Rodriguez alla sua prima da titolare — Il calcio è capace di regalare emozioni uniche a volte, ma soprattutto dimostra che per le cose importanti unisce tutti. Nell'anticipo del venerdì di LaLiga 2 tra Huesca e Las Palmas, i tifosi hanno regalato solo applausi a Kirian Rodriguez. Il centrocampista e capitano de Los Amarillos è tornato a disputare una partita da titolare dopo ben 8 mesi d'attesa. Era il 3 febbraio e la partita Girona-Las Palmas di LaLiga. Tre giorni dopo convocò una conferenza stampa in cui annunciò di doversi sottoporre a una nuova fase di cure per contrastare un linfoma di Hodgkin, diagnosticatoli nel 2022.

Già cinque mesi dopo ottenne dai medici il via libera a poter riprendere gli allenamenti e il 5 ottobre ha potuto calcare nuovamente un campo da calcio, entrando per gli ultimi 10 minuti della gara contro il Cadice. Tre partite dopo, è arrivato anche il tanto atteso ritorno da titolare con la fascia da capitano al braccio. Kirian non si è mai arreso e la gioia sul suo volto all'ingresso in campo e alla foto ufficiale pre-match scalda i cuori di un vero tifoso.

Lo spagnolo, nato proprio alle Canarie, ha disputato 55 minuti prima di essere sostituito. Non può chiaramente avere sulle gambe un'intera partita, ma sta pian piano recuperando la forma fisica di qualche mese fa. Al cambio, tutto lo stadio ha dedicato a Kirian una meritatissima ovazione. Il capitano de Los Amarillos lasciò a febbraio i compagni quando ancora erano in LaLiga. L'obiettivo, da buon capitano, è quello di riportare la sua squadra nel calcio che conta.