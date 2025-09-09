derbyderbyderby calcio estero Dall’Arsenal al Porto, Kiwior è stato l’ultimo a sapere del suo trasferimento: “Sono stato colto di sorpresa”

Dall’Arsenal al Porto, Kiwior è stato l’ultimo a sapere del suo trasferimento: “Sono stato colto di sorpresa”

Dall’Arsenal al Porto, Kiwior è stato l’ultimo a sapere del suo trasferimento: “Sono stato colto di sorpresa” - immagine 1
Il giocatore si è presentato al centro d'allenamento dell'Arsenal, non sapendo cosa fosse accaduto ai tavoli delle trattative.
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Nel caos generale prodotto dal calciomercato, non mancano calciatori che vengono a scoprire per ultimi del loro trasferimento. Questo, è proprio il caso di Jakub Kiwior, ex giocatore dello Spezia, in forza all'Arsenal, e recentemente girato in prestito al Porto. Alla testata portoghese O Jogo, il difensore ha raccontato un particolare aneddoto su questa finestra di mercato.

 

Le parole di Kiwior

—  

Kiwior, dall'Arsenal, è passato in prestito al Porto. Il polacco però non sapeva niente di tutto questo e si è presentato al centro d'allenamento della sua squadra, sono stati i suoi compagni a rendergli noto il (suo) trasferimento. "Ho cominciato a ricevere messaggi e chiamate per congratularsi del mio trasferimento.

È stato difficile dire addio all'Arsenal, sono stato colto impreparato". Il difensore è stato, poi, accolto con molto calore dalla stampa ed ha ricevuto tre maglie personalizzate su cui ha scherzato: "Mi hanno detto che erano dei souvenir da mettere nella mia nuova casa per decorarla, peccato che io non ne abbia ancora una. Se avessi saputo il giorno esatto del mio trasferimento sarei riuscito a prepararmi". Inizia così, quindi, un nuovo capitolo della carriera di Kiwior, anche se non iniziato nel migliore dei modi.

Dall’Arsenal al Porto, Kiwior è stato l’ultimo a sapere del suo trasferimento: “Sono stato colto di sorpresa”- immagine 2
Desiré Doué del Paris Saint-Germain viene sfidato da Mikel Merino e Jakub Kiwior dell'Arsenal durante la semifinale di andata della UEFA Champions League 2024/25 tra Arsenal FC e Paris Saint-Germain. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)
