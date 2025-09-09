Kiwior, dall'Arsenal, è passato in prestito al Porto . Il polacco però non sapeva niente di tutto questo e si è presentato al centro d'allenamento della sua squadra, sono stati i suoi compagni a rendergli noto il (suo) trasferimento. "Ho cominciato a ricevere messaggi e chiamate per congratularsi del mio trasferimento.

È stato difficile dire addio all'Arsenal, sono stato colto impreparato". Il difensore è stato, poi, accolto con molto calore dalla stampa ed ha ricevuto tre maglie personalizzate su cui ha scherzato: "Mi hanno detto che erano dei souvenir da mettere nella mia nuova casa per decorarla, peccato che io non ne abbia ancora una. Se avessi saputo il giorno esatto del mio trasferimento sarei riuscito a prepararmi". Inizia così, quindi, un nuovo capitolo della carriera di Kiwior, anche se non iniziato nel migliore dei modi.