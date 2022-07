Ko nel derby di Rosario, Pablo Pérez: “Vincendo mi sarei ritirato, ma ho perso e continuo un altro anno”

Una sconfitta che, a detta dello stesso ex Boca nel post-gara, ha cambiato i suoi piani per il ritiro: “Se avessimo vinto giuro che mi sarei ritirato a dicembre, ora che ho perso continuerò. Mi allenerò, mi preparerò nel migliore dei modi. Mi sentivo bene fisicamente”. Insomma Pablo Pérez (37 anni il prossimo 10 agosto) non ha voglia di smettere col calcio. E dopo il derby perso con il Rosario Central il numero 8 del Newell’s continuerà per un altro anno…