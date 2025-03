Olanda, Koeman: “Abbiamo affrontato la Spagna con l’atteggiamento giusto”

Koeman, allenatore dell'Olanda, comunque soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi nonostante l'eliminazione ai rigori in Nations League.

Gennaro Dimonte 24 marzo - 01:01

L'Olanda gioca una grande partita ma deve arrendersi alla Spagna ai calci di rigore, non riuscendo a qualificarsi per le semifinali di Nations League. Dopo il 2-2 dei tempi regolari, esattamente lo stesso risultato dell'andata, si è concluso il match 3-3 con una rete a testa nei supplementari. Ai calci di rigore decisivi gli errori di Lang e Malen, spagnoli che passano il turno. Poco da recriminare per Ronald Koeman che ha visto i suoi ragazzi lottare su ogni pallone e tenere testa ai campioni d'Europa.

Olanda, le parole di Koeman — L'allenatore degli Orange comunque soddisfatto della prova offerta dai suoi ragazzi contro la Spagna: "Sono deluso, ma anche orgoglioso di quello che abbiamo mostrato in questa partita. Tre volte in svantaggio, tre volte in rimonta contro una squadra piena di campioni. Alla fine credo di essere più scontento per il gol nel finale e il cartellino rosso nel match di giovedì al de Kuip".

Una nuova idea di affrontare le grandi e uno step in più dal punto di vista mentale secondo Koeman da parte della squadra: "Non sono sorpreso di quanto fatto oggi, abbiamo quella qualità. Sappiamo cosa possiamo e dobbiamo aspettarci da noi stessi. Tra giovedì e stasera si è vista una squadra che crea tanto in attacco, è cambiata la mentalità di giocare partite del genere anche contro la Spagna".