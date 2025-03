Olanda, Koeman: “All’andata siamo stati superiori, vogliamo ripeterci domani”

Ronald Koeman è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa per presentare la gara di domani tra Spagna e Olanda.

Luca Paesano Redattore 22 marzo - 21:32

Il gol di Mikel Merino è stata una vera e propria doccia fredda per l'Olanda, che già stava assaporando una vittoria tanto bella quanto importante contro le Furie Rosse. Non è bastata un'ottima prestazione agli oranje per mettersi avanti in vista della qualificazione alle semifinali di Nations League.

La formazione di Koeman non è riuscita a produrre le occasioni sufficienti a chiudere la partita nonostante una generale superiorità, poi l'espulsione evitabile di Jorrel Hato ha cambiato il finale di partita. L'Olanda si ritrova così punto e a capo, a dover ripartire dal pareggio, e a giocarsi tutto in casa della Spagna. Dalla pancia del Mestalla, Ronald Koeman è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani.

Spagna-Olanda, Koeman in conferenza stampa — "Penso che la partita in casa sia stata la migliore del mio secondo periodo da commissario tecnico fin qui. Se si guarda alla forza dell'avversario, ci sono stati in realtà pochi brutti momenti nella partita. Non sono stati commessi errori che ci hanno portato ad avere un chissà quali difficoltà. Penso che sia stata una partita molto sicura, matura e buona", ha detto l'ex allenatore di Ajax, PSV, Feyenoord, FC Barcellona e Valencia. "Siamo stati in grado di imporre la nostra volontà e il nostro gioco all'avversario in diverse fasi della partita, e siamo stati per larghi tratti la squadra migliore in campo. Da allenatore, questo è ciò che vorresti sempre. Ma varrà qualcosa solo se riusciremo a farlo di nuovo domani".

Secondo il tecnico olandese, però, il livello della sfida sarà molto più elevato rispetto a Rotterdam. E non solo perché si tratta di una partita in trasferta. "Avranno anche imparato dal primo duello e saranno irritati, vorranno riscattarsi. Quindi significa che dobbiamo essere ancora migliori. Ci sono stati così tanti momenti in cui avremmo potuto far loro molto più male, specialmente nel primo tempo. Soprattutto dalla parte di Cody Gakpo, dove loro erano spesso scoperti. E poi siamo rimasti sulla destra. Quindi possiamo ancora fare meglio. Ma abbiamo parlato del fatto che anche la Spagna vorrà fare meglio".

Ha fatto discutere nelle ultime ore in Olanda una dichiarazione di Nico Williams, il quale ha affermato che la Spagna avrebbe dato "una lezione in casa" alla squadra olandese. Koeman ha di fatto sorvolato sulla vicenda, evitando di alzare sterili polemiche e negando di aver utilizzato la frase per caricare i suoi. "Penso che sia un ragazzo sempre rispettoso. Dovrei cercare la traduzione esatta. Ma ho anche sentito che si è già scusato e ha detto che non avrebbe dovuto dirlo. Quindi per me possiamo andare oltre".

Secondo Koeman, tutti sono in forma e, nonostante prima della gara di andata avesse lasciato intendere che i club più importanti avrebbero fatto pressione per risparmiare giocatori, la squadra olandese sta dando il massimo. "Stiamo giocando due partite contro la Spagna e vogliamo dare il massimo contro quella che secondo me è la squadra migliore a livello di nazionali. Spero davvero che Frenkie de Jong possa giocare un'intera partita", ha detto il CT della nazionale. Il centrocampista del Barcellona è infatti reduce da un attacco influenzale e non è proprio al top della forma fisica.

Il dubbio più grande per Koeman però riguarda la fascia sinistra di difesa. Il tecnico si trova infatti contemporaneamente senza Jurriën Timber, Micky van de Ven, Quilindschy Hartman, Nathan Aké (infortunato) e Jorrel Hato (squalificato). Il commissario tecnico non si è sbilanciato, ma la scelta ricadrà sicuramente su uno tra Baas e Maatsen, che è stato aggiunto ai convocati proprio data l'emergenza.