Un traguardo che metterà il capitano dei rojiblancos al pari di una leggenda dei blancos

Samuele Amato Redattore 27 settembre - 10:28

Il Wanda Metropolitano si prepara alla battaglia tra due idee diametralmente opposte della stessa città. Atletico Madrid e Real Madrid si affronteranno nel derby della capitale iberica questo sabato pomeriggio, 26 settembre, alle 16.15. Un incrocio che sarà anche il momento speciale per un senatore dei Colchoneros. Si tratta di Koke, che giocherà l'ennesimo derby di Madrid e raggiungerà il numero di derby giocati dalla leggenda Blancos, Sergio Ramos.

Koke-infinito: è il suo 43esimo derby di Madrid — Fisico, abilità tecnica e mentalità su cui Diego Simeone ha costruito il centrocampo dei rojiblancos madrileni. Koke non ha conosciuto altri colori diversi da quelli della maglia dei Colchoneros. Cresciuto nel settore giovanile, il centrocampista spagnolo è alla sua 17esima stagione con l'Atletico del Cholo.

Diventato presto il capitano, è stato il difensore e protagonista del club "alternativo" della capitale iberica. Ed ha sempre messo cuore e gamba nei derby. Ma quello di oggi ha un valore speciale: per Koke sarà il suo 43esimo Atletico Madrid-Real Madrid. Un numero che è simbolico anche per questa alterità coi Blancos. Infatti, con la partita del Wanda Metropolitano di oggi pomeriggio, il centrocampista spagnolo eguaglierà il numero di derby giocati dall'ex-difensore, capitano e leggenda del Real: Sergio Ramos.

Per il capitano degli Indios si tratta anche di un punto fondamentale nella sua infinita carriera coi colori dell'Atletico e che arriva dopo poco più di un decennio di evoluzione del calcio e, dunque, anche del derby di Madrid. Koke ha rappresentato gli anni della rinascita e dell'affermazione dei Colchoneros del Cholo Simeone e anche la stracittadina ha visto più equilibrio in questi anni.

Nelle sue 42 partite contro il Real Madrid, il capitano Atletico ha perso solo 16 confronti e vincendone 12. E nonostante le due finale di Champions perse contro i Blancos di Cristiano Ronaldo, il dolce ricordo della vittoria dell'unica Copa del Rey nella finale del Bernabeu nel 2012 rimarrà indelebile nella carriera e nella memoria di Koke.