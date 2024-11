"Conosciamo le sue qualità e ciò che porta, non possiamo essere ingrati. Ha fatto un salto di qualità enorme - ha proseguito Konaté - e il mondo intero ne è consapevole. Non è qui e tocca ai suoi sostituti farsi carico del lavoro, essere decisivi e aiutarci a vincere".

Il centrale francese si è espresso così sulle ultime scelte del CT Deschamps: "È l'allenatore a fare le scelte, non ho voce in capitolo. Ciò che conta di più per me è che giochiamo secondo le nostre forze e che vinciamo".