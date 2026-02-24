Leggenda del Real Madrid e della nazione tedesca, Kroos ha voluto raccontare un aneddoto successo tempo fa. L'ex centrocampista del Bayern Monaco ha voluto commentare sui suoi social media l'episodio raccontato da Carlo Ancelotti a 'Universo Valdano', quando ha paragonato la sua sostituzione a quella di Vinicius con Xabi Alonso .

IL RACCONTO DI ANCELOTTI -"Una volta ho fatto subentrare Kroos e lui non la prese affatto bene, mi ha guardato male e io non ho detto niente. Non l'ho chiamato il giorno dopo. Ci siamo incontrati prima di scendere in campo. Gli ho chiesto se dovevamo parlare di quello che era successo... E lui ha detto: 'Basta così'".