Leggenda del Real Madrid e della nazione tedesca, Kroos ha voluto raccontare un aneddoto successo tempo fa. L'ex centrocampista del Bayern Monaco ha voluto commentare sui suoi social media l'episodio raccontato da Carlo Ancelotti a 'Universo Valdano', quando ha paragonato la sua sostituzione a quella di Vinicius con Xabi Alonso.
le parole
Kroos e Ancelotti, botta e risposta su una sostituzione. Il tedesco: “Sbagliò, ma resta il migliore al mondo”
Le dichiarazioni di Toni Kroos in merito a quella sostituzione—
Il centrocampista ex Real Madrid ha deciso di commentare l'episodio di Carlo Ancelotti a "Universo Valdano" con un tweet su X dichiarando che il cambio effettuato dal tecnico italiano fu un errore, ammettendo però che resta il migliore tecnico di tutti.
IL RACCONTO DI ANCELOTTI -"Una volta ho fatto subentrare Kroos e lui non la prese affatto bene, mi ha guardato male e io non ho detto niente. Non l'ho chiamato il giorno dopo. Ci siamo incontrati prima di scendere in campo. Gli ho chiesto se dovevamo parlare di quello che era successo... E lui ha detto: 'Basta così'".
LA RISPOSTA DI TONI KROOS -"La sostituzione è stata un errore, questo senza dubbio, ma per me Carlo Ancelotti resta il miglior allenatore di tuti senza alcun dubbio, lo penserò sempre".
Ancora oggi Toni Kroos rappresenta una bandiera per la tifoseria del Real Madrid, il centrocampista fu acquistato dalla squadra spagnola nel 2014 dal Bayern Monaco. Il tedesco poi ha disputato ben 10 stagioni con la casacca dei Blancos, collezionando ben 306 presenze con 22 gol seguiti da innumerevoli assist, ma soprattutto con una lista immensa di trofei vinti, dalla Liga alla alla Champions League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA