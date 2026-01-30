Kroos si è detto un po' deluso dall'atteggiamento mostrato dai Blancos nell'ultima giornata di Champions League, contro il Benfica

Vincenzo Di Chio 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 19:32)

Tony Kroos, ex centrocampista del Real Madrid, è tornato a parlare della sua ex squadra nel podcast Einfach mal luppen, condotto insieme al fratello Felix. Al centro della discussione la sconfitta per 4-2 dei Blancos contro il Benfica, risultato che ha costretto il Real a passare dai playoff, ironia della sorte proprio contro la formazione portoghese allenata da José Mourinho, ex tecnico dello stesso Kroos.

“La squadra non mi ha convinto” — Prima del sorteggio, l’ex numero 8 madridista ha ammesso di non aspettarsi particolari scossoni, pur senza nascondere una certa delusione per le ultime prestazioni: “Non sono rimasto particolarmente convinto ed entusiasta di quello che ho visto”, ha spiegato Kroos, soffermandosi soprattutto sulle conseguenze del nuovo scenario europeo. “A dar fastidio al Real Madridpossono essere le due partite in più da giocare: ostacoli che, con un calendario già molto fitto, possono incidere anche sulla corsa al campionato”.

Secondo Kroos, inoltre, l’atteggiamento contro il Benfica potrebbe aver giocato un ruolo decisivo: “Se inizi l’ultima giornata di Champions da terzo in classifica e affronti il Benfica, ti senti quasi certo di entrare tra le prime otto. Forse per questo la squadra di Arbeloa ha preso la partita con troppa leggerezza”.

Nuovo format Champions: “Che spettacolo” — Parole decisamente diverse sul nuovo format della Champions League, che Kroos ha difeso senza esitazioni:“È stato divertente fin dalla prima giornata, ma soprattutto nell’ultima: ogni singolo gol poteva stravolgere la classifica”. L’ex centrocampista ha citato anche l’episodio emblematico del gol di Trubin al 94’, decisivo per la qualificazione del Benfica ai playoff.

Non è mancata una nota ironica su José Mourinho: Kroos ha raccontato di non essersi stupito nel vedere il portiere salire in area nell’azione finale, scherzando sul fatto che “in cuor suo sapeva che Mourinho avrebbe potuto azzardare una mossa simile”.

Nonostante tutto, Kroos non si è detto particolarmente preoccupato per il destino europeo del Real Madrid: “Conosco bene le loro potenzialità e so quanto il Bernabéu possa essere ‘pericoloso’ per gli avversari”. Allo stesso tempo, però, ha avvertito: “La sfida contro il Benfica non va assolutamente sottovalutata. Non sarà un ostacolo facile da superare”.