Eli Junior Kroupi, attaccante francese classe 2006 figlio di Élie Kroupi Zahi (ex attaccante ivoriano che ha giocato a lungo in Francia tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000), è considerato uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale e nella 35^ giornata di campionato contro il Crystal Palace ha raggiunto quota 12 gol, diventando il primo adolescente nella storia della Premier League a riuscirci. Prima di approdare al Bournemouth aveva giocato anche in Francia con la maglia del Lorient, diventando il giocatore più giovane a segnare in Ligue 1 con la maglia dei "Les Merlus".

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BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 20 MARZO: Eli Junior Kroupi dell'AFC Bournemouth segna il secondo gol della sua squadra su calcio di rigore durante la partita di Premier League tra Bournemouth e Manchester United presso il Vitality Stadium il 20 marzo 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Eli Junior Kroupi, a un gol dal record di Keane e Fouler

Eli Junior Kroupi ha eguagliato il record di gol segnati da un adolescente al primo anno, un primato che apparteneva dal secolo scorso a due leggende comenella stagionenel. Sebbene i 12 gol stagionali lo mettano sullo stesso piano statistico dei due Robbie, il modo in cui Kroupi arriva al tiro racconta un calcio completamente diverso.

Meno rapace d'area puro e più tuttofare offensivo, il talento francese ha dimostrato di poter reggere l'impatto fisico della Premier League senza perdere quella sensibilità tecnica che lo ha sempre contraddistinto anche in Francia.

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A differenza di Fowler e Keane, che sono cresciuti nel sistema calcio britannico, Kroupi è arrivato in Inghilterra dalla Francia ed è riuscito ad adattarsi immediatamente al calcio fisico e atletico della Premier. Superare due nomi del genere significherebbe mettere il proprio sigillo su un'era e passare da giovane talento a leggenda prima ancora di poter festeggiare il 20° compleanno.

Il giovane attaccante ha 3 partite per riuscirci, col suo Bournemouth che grazie anche alle sue prestazioni si trova a lottare per un posto in Europa League con Brentford, Brighton e Chelsea che si trovano pochi punti di distacco.