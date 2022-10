La “calciatrice più bella”: “In bikini sui social? Haaland in costume non riceve commenti sessisti…”

Ana Maria Markovic, la bella e brava attaccante croata del Grasshopper, si racconta al quotidiano svizzero 20 Minuten. Parla costantemente con Neymar per sostenere il calcio femminile e… non esclude un suo trasferimento in Inghilterra…

di Sergio Pace

Un milione di follower su Instagram, una popolarità in costante crescita. Ana Maria Markovic, 22enne attaccante croata del Grasshopper, raccontandosi al quotidiano svizzero 20 Minuten ha ribadito che gradisce gli articoli che la chiamano la calciatrice più bella o una delle più belle “perché mi rende felice sentire che sono bella”. Ad Ana non stanno bene invece "gli articoli di giornale che mi descrivono come la 'più sexy' del calcio, è un giudizio che si spinge oltre”.

La Markovic ha svelato più volte il lato torbido del calcio: chiamate continue da finti agenti

E sempre al quotidiano svizzero ammette che “ciò che fa la differenza tra uomini e donne è, ad esempio, quando mi mostro in bikini sui social media. Quando Erling Haaland si mostra in costume da bagno non riceve certamente gli stessi commenti sessisti. Noi donne sappiamo difenderci, ma desidero che anche gli uomini inizino a farlo”.

L’attaccante croata è in contatto con numerosi calciatori famosi, tra cui anche l’asso del Brasile e del PSG, Neymar: “Sì, sono in contatto con altri calciatori, facciamo lo stesso lavoro. Che si tratti dei giocatori maschi del Grasshoppers o dei calciatori internazionali, lo scambio di vedute è sempre lì, ma solo su base calcistica. Neymar è un calciatore eccezionale. Spero di convincerlo a sostenere il calcio femminile e che possa fare la sua parte anche fuori dal campo”, ha dichiarato la Markovic. Che non esclude in futuro il trasferimento in una squadra inglese. Per il momento Ana si trova bene al Grasshopper “perché qui mi apprezzano e mi sento molto a mio agio in questo momento".