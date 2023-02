La carica di Embolo sul portiere del Leverkusen, ma per l’arbitro è tutto buono

Le attenzioni erano, giustamente, tutte rivolte a Barcellona-United, vero big match di questa Europa League. In Germania, però, andava in scena un Leverkusen-Monaco particolarmente movimentato. 2-3 il risultato finale, con i francesi che incanalano favorevolmente il match dalla loro parte per il ritorno.

Dal replay, però, si vede come lo svizzero non tocchi mai la palla è che la sua vigorosa spallata sia diretta sul portiere di casa che cadendo a terra colpisce il pallone buttandolo nella sua porta. Per l’arbitro però è tutto buono e l’ira dei padroni di casa prende il sopravvento. E anche sui social i tifosi non le mandano a dire. Un utente a caso: "Faccio fatica a pensare come questo non sia fallo. Non si sente neanche colpire la palla, va diretto sul portiere!".