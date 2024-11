La criminalità organizzata brasiliana si infiltra nel calcio portoghese

La giustizia portoghese ha avviato un'inchiesta sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata brasiliana nel calcio del paese, in particolare nei club semiprofessionistici. La Federazione calcistica portoghese ha già annunciato l'avvio di indagini su alcune squadre della terza divisione, per verificare se ci siano effettivamente legami tra il calcio lusitano e l'organizzazione criminale brasiliana Primeiro Comando da Capital (PCC) , come emerso da un'inchiesta del quotidiano Público .

Le trattative sospette

Secondo quanto riportato dal giornale, nell'ultimo anno il PCC avrebbe cercato di acquisire il controllo di diversi club della Liga 3, con l'intento di riciclare denaro sporco. L'unica operazione andata a buon fine sembra essere quella che ha portato all'ingresso nel club di Fafe, attualmente capolista del proprio girone in terza divisione. Le indagini del Público fanno luce sul ruolo di Derlei, ex calciatore brasiliano, oggi presidente del Fafe, che sarebbe legato all'agenzia UJ-Football Talent. Questa società, di proprietà dell'imprenditore e procuratore sportivo Ulisses Jorge, sarebbe al centro di un'inchiesta internazionale sul riciclaggio di denaro e sull'eventuale coinvolgimento del PCC. L'ipotesi di collegamento tra Jorge e la criminalità organizzata brasiliana è stata avanzata per la prima volta da Antônio Vinicius Gritzbach, ex affiliato del PCC divenuto collaboratore di giustizia. Purtroppo, Gritzbach è stato ucciso in un agguato a San Paolo lo scorso 8 novembre.