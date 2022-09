La Dinamo Bucarest affitta lo stadio Nazionale per il derby: 30mila euro di spese…

Per l'affitto dell'Arena Nazionale la Dinamo Bucarest pagherà circa 30.000 euro, importo a cui si aggiungeranno le altre spese di organizzazione. Se la partita sarà di reale interesse per i tifosi e i biglietti continueranno ad andare a ruba, allora il derby di 2' Divisione di oggi Dinamo Bucarest-CSA Steaua potrebbe essere l'equivalente di un piccolo "salvagente" finanziario per il club, che si trova, comunque, in una situazione delicata dal punto di vista economico.