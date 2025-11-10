Ogni weekend, gli ex del nostro campionato riaccendono la memoria con gol, giocate e colpi di scena che sanno ancora d’Italia. Da Hjulmand a Shomurodov, da Theo Hernandez a Ilicic, c’è un filo invisibile che lega i campi del mondo a quello che una volta era il nostro. C’è chi segna per caso e chi lo fa per destino, chi si reinventa e chi non ha mai smesso di essere decisivo. Come ogni lunedì, scopriamo come si sono resi protagonisti gli ex Serie A in ogni angolo del mondo.