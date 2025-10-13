La macchina di Michail Antonio è finita in vendita su Ebay. L'attaccante giamaicano fu protagonista lo scorso dicembre di un terribile incidente a bordo della sua Ferrari in cui rischiò davvero di perdere la vita. Nell'impatto si ruppe la gamba in più punti, rimanendo incastrato tra le lamiere dell'abitacolo per circa 45 minuti.
INGHILTERRA
La Ferrari distrutta di Michail Antonio in vendita su internet per 50 mila sterline
Antonio, la sua macchina distrutta in vendita per i pezzi di ricambio—
Dal giorno dell'incidente, Antonio ha più volte ringraziato di essere ancora vivo. Le immagini della sua Ferrari distrutta lasciano ben capire il motivo. Andato a sbattere contro un albero mentre tornava a casa dall'allenamento, l'attaccante rimase bloccato nell'abitacolo per circa 45 minuti. Nell'impatto Antonio di trovò con una gamba rotta in quattro punti, cosa che gli impedì di uscire in autonomia. Sottoposto a diversi interventi chirurgici, ora sembra pronto per poter tornare sui principali campi europei.
Oltre ai ricordi del calciatore giamaicano, a rimanere è anche la vettura distrutta. Proprio in questi giorni è apparsa su Ebay, dove un rivenditore privato ha deciso di metterla in vendita. La Ferrari Lusso è ormai inutilizzabile, ma sono i pezzi rimasti integri a valere ancora una fortuna. Il prezzo è infatti di 44.995 sterline. Considerato il suo storico, non è impossibile che l'annuncio possa attirare anche qualche collezionista.
Nel frattempo Antonio dovrebbe aver recuperato dall'incidente. I primi minuti di gioco li ha avuti con la Giamaica nel mese di maggio durante la Concacaf Gold Cup. A livello di club, invece, per ora ha vestito solo la maglia dell'Under 21 del West Ham, con cui ha trovato i primi gol. Il suo contratto con la prima squadra è scaduto a giugno e non è stata ancora trovata una soluzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA