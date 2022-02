La folle protesta di una squadra africana: 149 autoreti per opporsi ad una decisione arbitrale

Una discussa decisione arbitrale, pari ad un dubbio rigore concesso nel finale di un importante spareggio. Per questo il SO de Emyrne, nella successiva sfida, si renderà protagonista di una clamorosa protesta

Una protesta davvero curiosa, rimasta nella storia. E' quella alla quale si è assistito il 31 ottobre 2002, nel corso del match fra AS Adema e SO de Emyrne. Un match terminato col clamoroso punteggio di 149-0 (sì, avete capito bene), che vale il record di maggior scarto in una partita ufficiale tra due squadre di club. Il fatto sarebbe già clamoroso di per sé, ma lo diventa ancor di più per il motivo alla base di tale risultato...