La foto del figlio di Czibor del 2004: Messi, Ronaldinho e Rijkaard sul campo da tennis…

Nel 2004 Frank Rikjaard, allora tecnico del Barcellona, riunì Leo e Dinho per una partita di tennis sulla terra rossa. Lo splendido scatto è del fotografo ungherese Zoltán Czibor, figlio di una storica ala sinistra del Barça

Davide Capano

Non serve essere uno studioso di calcio o un accanito amante del pallone per rendersi conto che Lionel Messi e Ronaldinho si sono trovati molto bene in campo. Lo hanno fatto anche fuori, e questa foto di loro due che giocano a tennis, con Frank Rjikaard come mediatore, lo dimostra. Il gioiellino fotografico risale al 2004, quando un giovane Messi muoveva i primi passi a Barcellona e poi riuscì a dispiegare la sua magia sull’erba verde del Camp Nou al fianco del brasiliano.

La storia racconta che al momento di scattare l’immagine, Leo aveva esordito da poco in maglia blaugrana e il mister olandese aveva deciso di concedere un giorno di riposo alla sua squadra, prima della sfida della fase a gironi della Champions 2004-2005 con il Milan. Purtroppo per Rijkaard, il match di San Siro finì con la sconfitta per 1-0 con un gol di Andriy Shevchenko. In ogni caso, il Barcellona si qualificò per gli ottavi, dove sarebbe stato poi eliminato dal Chelsea di Mourinho.

Se vi state chiedendo l’autore materiale di questo scatto, ringraziate il fotografo ungherese Zoltán Czibor, figlio della leggendaria ala sinistra del Barça di cinquant’anni fa, che aveva lo stesso nome. Nell’istantanea, inoltre, si vede un uomo alto e sorridente, che è Albert Roca, preparatore atletico dell’epoca, che osserva l’incrocio di sguardi tra l’allenatore e Dinho. Vale la pena notare come non ci sono registrazioni audiovisive di questo momento per la storia, ma la magnifica foto è rimasta come prova che il fatto è vero e non si tratta di una delle tante immagini falsificate, spesso circolanti sui social network.