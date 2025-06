La frecciata di Courtois ad Asencio: “Lo stesso errore due volte”

Thibaut Courtois non le ha mandate a dire al compagno Raul Asencio , che per la seconda volta consecutiva ha messo nei guai la sua squadra nel Mondiale per Club. Nella sfida contro il Pachuca, il giovane difensore del Real Madrid ha lasciato i suoi in dieci già al 7’ , dopo un intervento in ritardo su Rondón che ha portato il direttore di gara, Ramón Abatti, a estrarre subito il cartellino rosso.

Un déjà vu per Asencio, già protagonista negativo nel match d’esordio contro l’Al Hilal, quando un suo fallo in area aveva causato un rigore trasformato dai sauditi. Stavolta, il Real ha retto meglio l’urto e Courtois, pur visibilmente infastidito, ha mantenuto un tono costruttivo: “È lo stesso errore due volte, ma lui lo sa e non è un problema”, ha detto il portiere belga all’intervallo, quando i Blancos erano comunque avanti 2-0. “Vinceremo per lui”, ha poi aggiunto, come per pacificare le acque e rendere l'idea di una squadra comunque unita.