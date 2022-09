La genialità di Luis Enrique: walkie talkie sulle schiene dei giocatori

Se si parla di avanguardia nel gioco del calcio, loro si sa, gli spagnoli, hanno una marcia in piu. Da un video pubblicato sul profilo ufficiale della nazionale spagnola a tutti i follower, anche ai meno attenti, non può sfuggire l’ultimo ‘livello’ di allenamento accompagnato.

Walkie Talkie sulla schiena dei giocatori per ascoltare le indicazioni che il mister dà tramite radio. Così senza interrompere gli allenamenti, il ct può cominciare specificamente con ogni giocatore, inserendo la giusta frequenza radio, per eventuali aggiustamenti e correzioni in campo. Dal video si vede come i vari Gavi, Koke, Morata ascoltano le indicazioni del loro mister.