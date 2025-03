La Germania è forte, ma l’Italia è in fiducia: l’analisi del match di San Siro

La forza della Germania è soprattutto in uno stile di gioco che funziona, ma l'Italia ha le carte in regola per fermarla.

Lorenzo Maria Napolitano 18 marzo - 18:57

I quarti di finale della Nations League propongono una serie di sfide parecchio interessanti, tra queste sicuramente Olanda-Spagna e Italia-Germania. Sfide che rievocano grandi match del passato, e che hanno contribuito ad alimentare una forte rivalità. Soprattutto per quanto riguarda il secondo esempio: infatti, i rapporti tra i tifosi italiani e quelli tedeschi sono tutto fuorché idilliaci, per ragioni che sfociano anche la rivalità sportiva. Se pensiamo ad esempio alle più importanti competizioni per nazionali, vengono in mente le cruciali sfide agli europei: nel 2016, quando vinse la Germania ai calci di rigore, oppure nel 2012 quando in semifinale una doppietta di Mario Balotelli fece fuori la formazione tedesca.

Le ultime partite di Italia e Germania — Giovedì teatro del match sarà lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. I quarti di Nations League si articolano in match di andata e ritorno e chi riuscirà a strappare una vittoria compirà senz'altro un grande passo in avanti verso le semifinali. La squadra di Nagelsmann parte avvantaggiata secondo i pronostici, dato che ha dominato il suo gruppo (ottenendo 14 punti), mentre l'Italia ha ottenuto un secondo posto, con 13 punti, che non soddisfa completamente. Il divario tra le due formazioni, però, non è così ampio: specialmente perché tra le fila dei calciatori di Luciano Spalletti ci sono alcuni che sono particolarmente in forma in questo periodo, e che potrebbero rivelarsi il giusto jolly per colpire la Germania.

Il match promette spettacolo dato che entrambe le squadre adottano uno stile di gioco offensivo e dinamico. I precedenti, tra l'altro, testimoniano come la gara abbia sempre regalato tanti gol ed emozioni. L'ultimo scontro diretto, infatti, è stato vinto dalla Mannschaft per 5-2 e andando più indietro nel tempo si registra un 1-1. Luciano Spalletti punterà sicuramente su Mateo Retegui e Moise Kean per strappare una vittoria contro la Germania, dato che sono i due bomber più prolifici della Serie A, rispettivamente al primo e al secondo posto tra i calciatori con più gol segnati nel massimo campionato italiano.

Per di più, l'Italia di Spalletti, nonostante non abbia ottenuto risultati positivi all'ultimo Europeo, ha dimostrato di saper affrontare anche squadre ben più attrezzate e con un progetto ben più rodato alle spalle. Contro la Francia, infatti, gli azzurri hanno ottenuto una convincente vittoria per 3-1 nel girone di Nations League, che ha evidenziato le potenzialità della squadra ed il suo ampio margine di crescita. Nel suo raggruppamento, però, la Germania non ha perso neanche una partita e ha segnato ben 18 reti, con una media di tre gol a partita. Tutto affiancato ad una difesa che a tratti è sembrata impenetrabile, nonostante qualche assenza importante. Ciò difficilmente si può sostenere per l'Italia, dato che in difesa in più di un'occasione s'è dimostrata disattenta.

Le probabili formazioni — Spalletti dovrebbe confermare il modulo 3-5-2, puntando sulla fisicità e la rapidità dei suoi attaccanti. Retegui e Kean sono i favoriti per partire dal primo minuto, mentre a centrocampo la qualità di Barella e la dinamicità di Frattesi saranno fondamentali nello scacchiere del tecnico di Certaldo. Nagelsmann, invece, dovrebbe schierare un 4-2-3-1, con Undav unica punta supportato da tre giocatori offensivi chiamati a non dare punti di riferimento alla retroguardia azzurra. Il centrocampo formato da Andrich e Goretzka garantirà solidità.

I punti di forza della Germania sono le verticalizzazioni e le ripartenze in velocità, soprattutto sulla capacità di Jamal Musiala di creare superiorità numerica tra le linee. L’Italia potrà contare sul fattore campo e sulla voglia di riscatto dopo la sconfitta con la Francia. La Germania, d’altro canto, arriva a San Siro con grande fiducia e una solidità difensiva che finora si è rivelata difficile da scardinare. Ci aspetta un match combattuto, dove entrambe le squadre cercheranno di imporsi con il proprio stile di gioco. L’Italia dovrà essere perfetta in fase difensiva per arginare il talento offensivo tedesco, mentre la Germania dovrà prestare attenzione alla velocità degli attaccanti azzurri.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Buongiorno, Calafiori, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaso; Kean, Retegui. Allenatore, Luciano Spalletti.

Germania (4-2-3-1): Nübel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav. Allenatore, Julian Nagelsmann.

Il pronostico — Il match di andata, come al solito, sarà caratterizzato sicuramente da una fase di studio sul campo, oltre quello che viene compiuto prima dell'inizio della partita da parte dell'allenatore e del suo staff. Il passaggio del turno probabilmente pende in favore della Germania grazie ad uno stile di gioco ben rodato, che l'ha portata anche ad un passo dall'ultimo Europeo, cosa che non si può affatto dire per l'Italia. Dato che la partita, però, si giocherà a San Siro, gli azzurri hanno la possibilità di giocarsi al meglio le proprie carte, tentando addirittura di vincere e godendo di due risultati a favore su tre nel match di ritorno. Un pareggio o una sconfitta, invece, potrebbero rivelarsi fatali per il cammino dell'Italia in Nations League.

