La Lady del derby di Soweto: “Oltre 80.000 biglietti venduti per Chiefs vs Pirates”

La data di sabato 11 novembre segna il primo derby di Soweto della stagione tra Kaizer Chiefs e Orlando Pirates e sono già stati venduti oltre 80.000 biglietti.

"Siamo già oltre quota 80.000 biglietti venduti", è quanto ha affermato il direttore marketing dei Chiefs, Jessica Motaung, in un incontro stampa pre-derby. Non è chiaro quanti biglietti siano stati messi a disposizione per questo match, ma la capienza dello stadio FNB del sobborgo sudafricano di Johannesburg è di quasi 95.000 persone.

Entrambe le squadre a metà classifica

Tuttavia, per ragioni di sicurezza, i biglietti messi a disposizione non possono avvicinarsi alla capienza totale e questo incontro non fa eccezione. "Siamo oltre 80.000 biglietti", ha risposto Jessica quando le è stato chiesto quanti biglietti sono stati venduti per questo derby di Soweto.

Sia Chiefs che Pirates si dirigono verso questo derby di Soweto sulla scia delle vittorie in campionato rispettivamente contro Cape Town Spurs e Sekhukhune United. Amakoshi (i Kaizer Chiefs) hanno registrato una vittoria per 3-2 sugli Spurs che avevano battuto i Pirates 2-1 la settimana prima, mentre i Buccaneers hanno battuto il Sekhukhune United 1-0. Ora, per questo primo derby di Soweto della stagione ci si attendono fuochi d'artificio dato che sia Chiefs che Pirates sono pieni di fiducia.

