La macchina storica di Ayrton Senna, prima vittoria in Portogallo: lo Sporting Lisbona non dimentica…

Oltre a essere uno dei più grandi piloti della storia dell’automobilismo, il brasiliano Ayrton Senna ha lasciato un segno indelebile nello sport mondiale, che è arrivato fino ai giorni nostri, tanto che lo Sporting Lisbona ha da pochi giorni lanciato una serie di capi di abbigliamento in omaggio alla leggenda.

Con grande sorpresa, il club biancoverde ha messo in vendita sul proprio store la collezione “Golden Echo”, che è una chiara allusione al 41 volte vincitore del Gran Premio di Formula 1 e alla sua iconica Lotus 97T, la monoposto costruita dal team Lotus per la stagione 1985. Quella macchina ottenne la sua prima vittoria al GP di Estoril, in Portogallo, il 21 aprile di quell’anno.