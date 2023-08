La magia della Coppa di Lega: quasi 5mila tifosi del Wimbledon per il derby a Stamford Bridge

Per l’occasione saranno quasi 5.000 i tifosi del Wimbledon che risaliranno il Tamigi per occupare il settore di Stamford Bridge e spingere i Dons verso l’impresa.

Per i nostalgici del Wimbledon della Crazy Gang che vinse la FA Cup la partita di questa sera è un misto tra romanticismo e favola, il Chelsea dovrà prestare molta attenzione ad un avversario che, nonostante militi in League One venderà carissima la pelle.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo (none) e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con DERBY DERBY DERBY e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.