La maglia dell’Atletico Madrid a zig zag? Pollice verso dei tifosi…

Molti tifosi colchoneros non sono soddisfatti del design della nuova camiseta. Per questo, su iniziativa promossa dall’utente Twitter @HinchaCalderon, sta spopolando un kit alternativo, che presto sarà messo in vendita…

Il design della maglia dell’Atlético Madrid per la prossima stagione non è piaciuto per niente a una grande fetta della tifoseria rojiblanca. Sono numerosissimi i fan ai quali il nuovo modello a “zig zag” non convince.