Il salto di categoria dalla Segunda División alla massima serie spagnola è sempre un trauma calcistico. Ma quello che sta accadendo quest'anno in Liga ha i contorni della vera e propria maledizione sportiva. Arrivati alla 28ª giornata di campionato, la zona rossa della classifica è occupata interamente da un terzetto molto particolare. Oviedo (ultimo a 21 punti), Levante (penultimo a 23) ed Elche (terzultimo a 26). Il dato drammatico? Sono esattamente le tre squadre che hanno festeggiato la promozione in Liga lo scorso mese di giugno 2025. E se per l'Oviedo e il Levante la stagione è stata in salita fin dall'inizio, il vero tonfo è quello dell'Elche, considerato la rivelazione della prima parte di campionato e ora in caduta libera.
TABÙ RETROCESSIONE
La maledizione della Liga: Oviedo, Levante ed Elche rischiano una retrocessione storica
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Un evento rarissimo: il precedente retrocessione in Liga del 1997—
Secondo i dati raccolti dal quotidiano Marca, il ritorno in blocco in Serie B di tutte le neopromosse in una sola stagione è un evento statisticamente anomalo. L'ultima volta in cui si verificò un disastro simile fu nell'annata 1996-97, quando a salutare la compagnia furono Extremadura, Hércules e Logroñés. Tuttavia, quella fu un'edizione eccezionale del campionato, composta da 22 squadre, con la federazione che decretò ben quattro retrocessioni dirette per riportare il torneo al classico format a 20. Per trovare un precedente identico in condizioni normali bisogna fare un balzo indietro di quasi sessant'anni. Stagione 1966-1967, quando Deportivo La Coruña, Hércules e Granada fecero le valigie tornando subito in cadetteria.
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I numeri storici e la speranza salvezza—
Se negli anni '50 e '40 questo ascensore era una pratica leggermente più comune, il calcio moderno ha dimostrato che le neopromosse sanno vendere cara la pelle. È normale che una o due squadre non reggano l'urto agonistico della Liga, ma un en-plein negativo è un tabù. Anzi, la storia del campionato spagnolo sorride a chi sale. In ben 22 edizioni sulle 94 disputate, tutte le neopromosse sono riuscite a salvarsi contemporaneamente (l'ultima volta nella stagione 2021-22 con l'impresa di Maiorca, Espanyol e Rayo Vallecano). A Oviedo, Levante ed Elche restano solo 10 giornate per provare a invertire la rotta, strappare almeno un pass per la salvezza ed evitare di entrare dalla porta sbagliata nei libri di storia del calcio spagnolo.
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