Una statistica clamorosa spaventa la Liga spagnola giunta alla 28ª giornata. Le tre squadre promosse lo scorso anno occupano attualmente gli ultimi tre posti della classifica. Un filotto negativo rarissimo in Spagna

Francesco Intorre 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 19:46)

Il salto di categoria dalla Segunda División alla massima serie spagnola è sempre un trauma calcistico. Ma quello che sta accadendo quest'anno in Liga ha i contorni della vera e propria maledizione sportiva. Arrivati alla 28ª giornata di campionato, la zona rossa della classifica è occupata interamente da un terzetto molto particolare. Oviedo (ultimo a 21 punti), Levante (penultimo a 23) ed Elche (terzultimo a 26). Il dato drammatico? Sono esattamente le tre squadre che hanno festeggiato la promozione in Liga lo scorso mese di giugno 2025. E se per l'Oviedo e il Levante la stagione è stata in salita fin dall'inizio, il vero tonfo è quello dell'Elche, considerato la rivelazione della prima parte di campionato e ora in caduta libera.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

Un evento rarissimo: il precedente retrocessione in Liga del 1997 — Secondo i dati raccolti dal quotidiano Marca, il ritorno in blocco in Serie B di tutte le neopromosse in una sola stagione è un evento statisticamente anomalo. L'ultima volta in cui si verificò un disastro simile fu nell'annata 1996-97, quando a salutare la compagnia furono Extremadura, Hércules e Logroñés. Tuttavia, quella fu un'edizione eccezionale del campionato, composta da 22 squadre, con la federazione che decretò ben quattro retrocessioni dirette per riportare il torneo al classico format a 20. Per trovare un precedente identico in condizioni normali bisogna fare un balzo indietro di quasi sessant'anni. Stagione 1966-1967, quando Deportivo La Coruña, Hércules e Granada fecero le valigie tornando subito in cadetteria.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di GoldBet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

I numeri storici e la speranza salvezza — Se negli anni '50 e '40 questo ascensore era una pratica leggermente più comune, il calcio moderno ha dimostrato che le neopromosse sanno vendere cara la pelle. È normale che una o due squadre non reggano l'urto agonistico della Liga, ma un en-plein negativo è un tabù. Anzi, la storia del campionato spagnolo sorride a chi sale. In ben 22 edizioni sulle 94 disputate, tutte le neopromosse sono riuscite a salvarsi contemporaneamente (l'ultima volta nella stagione 2021-22 con l'impresa di Maiorca, Espanyol e Rayo Vallecano). A Oviedo, Levante ed Elche restano solo 10 giornate per provare a invertire la rotta, strappare almeno un pass per la salvezza ed evitare di entrare dalla porta sbagliata nei libri di storia del calcio spagnolo.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.