La moglie di Di Maria aiuta una tifosa brasiliana a farsi il tatuaggio del marito!

La moglie di Ángel Di María ha condiviso sui suoi social il curioso tatuaggio di una tifosa brasiliana della… Nazionale argentina. Il disegno si riferisce al gol al Maracanã del “Fideo”, valso la vittoria della Copa América

Il calcio può indurre i suoi tifosi a fare cose folli o a compiere atti che non sono molto normali da vedere. L’amore e la passione per una squadra o per i calciatori possono spingersi oltre i limiti. Qualcosa di simile è successo a Camila Carolina, tifosa brasiliana dell’Albiceleste che si è tatuata il gol di Di María contro il Brasile al Maracanã.