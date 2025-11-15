La nazionale delle super eagles fatica contro la compagine di Aubameyang ma ne esce vincitrice: finale conquistata e in aggiunta anche un sostanzioso premio per incentivare i giocatori

Pietro Rusconi 15 novembre - 18:02

Domani alle 20:00 si sfideranno Nigeria e RD Congo per conquistare l'ultimo accesso al Mondiale 2026. Le aspettative sui biancoverdi sono alle stelle data l'enorme qualità della rosa. L'arrivo ai playoff da secondi nel girone di qualificazione è già stato considerato un mezzo fallimento, e perdere domani sera sarebbe una vera e propria catastrofe.

Osimhen interrompe le sofferenze della Nigeria — La nazionale nigeriana non sta vivendo un momento particolarmente florido. Due anni fa c'è stata la finale di Coppa d'Africa persa con la meno quotata Costa d'Avorio. Ma a preoccupare è stato soprattutto il girone di qualificazione mondiale: un secondo posto agguantato all'ultimo grazie ad una salvifica tripletta di Victor Osimhen contro i rivali del Benin. Tuttavia, anche in questi playoff la nazionale di Chelle ha faticato più del previsto con il modesto Gabon. Il match, 1-1 al 90esimo, è giunto così ai supplementari. Nei tempi regolamentari, al gol di Adams ha risposto l'ex Juve Mario Lemina.

Nei tempi supplementari si è vista tutta la potenza di fuoco della Nigeria e in particolar modo dell'ex Napoli Osimhen. Infatti, dopo essersi divorato un gol verso la fine dei 90 minuti, la punta del Gala ha segnato una doppietta da fuoriclasse. Un inizio di stagione da dominatore assoluto (9 gol in 12 match stagionali) per una delle punte più complete e devastanti del panorama mondiale. La speranza è quella di poter godere delle sue prodezze al Mondiale, anche perché la vetta dei marcatori all-time della nazionale nigeriana è a soli 6 gol (Rashid Yekini, 37 gol).

Il premio in denaro per ogni gol segnato — Dopo il successo col Gabon, sui social è circolato un video in cui un addetto della Commissione sportiva nazionale ha portato negli spogliatoi circa 120.000 dollari, 30.000 per ogni gol segnato (4). Questa somma, secondo il presidente della Commissione (NSC), ha aiutato i calciatori: in questo modo essi hanno mostrato di reagire agli stimoli, prendersi le proprie responsabilità e fungere da esempio per tutti gli sportivi.