La passionaccia del Dibu Martinez: vacanze, estate in kart…

Dopo aver concluso un’ottima stagione con l’Aston Villa e dopo la tournée in Asia con l’Argentina, Emiliano Martinez è in vacanza nella natia Mar del Plata per riposare prima di tornare in Inghilterra e partecipare al precampionato dei Villans. Intanto mercoledì scorso, il Dibu, campione del Mondo in Qatar e votato come miglior portiere ai Best FIFA Football Awards 2022, si è dilettato in un’altra delle sue passioni: il karting.