La resurrezione di Arda Turan: proprio quando inizia il countdown verso il derby di Istanbul…

Il Galatasaray ha proseguito i preparativi per il derby che si disputerà con il Fenerbahçe domenica 21 novembre, nella 13esima giornata del massimo campionato turco.

La notizia del weekend è che uno dei giocatori che sente di più questo derby, Arda Turan (squalificato per 2 giornate lo scorso febbraio per i cori in spogliatoio dopo una vittoria sul Fenerbahce), ha ripreso a correre. Per ora solo jogging ma è già qualcosa di importante, visto che Arda Turan viene da 16 partite di assenza. Non è ancora certo se riuscirà ad esserci al derby dopo essersi curato nelle ultime settimane in Francia, ma farà di tutto per esserci...Il Galatasaray giocherà una partita con il Bursaspor, una delle squadre della Serie B turca, nell'ambito della sua preparazione alla sfida stracittadina.