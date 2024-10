La rinuncia di Leno alla Germania: “Meglio allenarsi che fare panchina”

Il portiere del Fulham sul rifiuto della convocazione in nazionale: "Mi era stato detto che sarei stato convocato, ma non avrei giocato"

Nancy Gonzalez Ruiz 7 ottobre 2024 (modifica il 7 ottobre 2024 | 22:26)

Bernd Leno, portiere tedesco del Fulham, ha deciso di non rispondere alla convocazione di Julian Nagelsmann, ct della Germania, per le prossime partite di Nations League contro Bosnia e Olanda. Nonostante l'infortunio del titolare Marc-André ter Stegen, Leno non ha visto prospettive di giocare e ha preferito restare a Londra per allenarsi con il suo club, che lo ha recentemente proposto capitano. “Mi era stato detto che sarei stato convocato, ma non avrei giocato" ha spiegato Leno in un'intervista al quotidiano Bild. “Per questo motivo, ho scelto di continuare la mia preparazione a Londra. Julian sa che sono sempre disponibile quando c'è bisogno di me e che posso davvero dare una mano alla squadra”.

L'ultima partita nel 2021 Il portiere tedesco ha esordito in nazionale nel 2016 e ha giocato la sua ultima partita con la Germania nel settembre 2021, in occasione del match contro il Liechtenstein,, valevole per la qualificazione ai mondiali. Nonostante l'infortunio di ter Stegen, Leno non è stato chiamato come titolare: per le prossime due partite Nagelsmann ha scelto di puntare su Oliver Baumann (Hoffenheim) e Alexander Nübel (VfB Stoccarda), con Janis Blaswich (RB Salisburgo) terzo portiere.

JENA, GERMANY - MAY 27: Julian Nagelsmann, Head Coach of Germany, reacts during day one of the training camp on May 27, 2024 at Ad Hoc Arena in Jena, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Leno avrebbe dunque potuto sedere in panchina, ma la prospettiva di fare da semplice compagno di allenamento ha reso la decisione di restare a Londra più logica per lui: ”Dopo tutte le partite giocate in Bundesliga, Premier League e a livello internazionale, sia Julian che Andreas Kronenberg (il preparatore dei portieri della nazionale ndr) sanno esattamente cosa posso offrire”.

Le critiche di Fredi Bobic La mancata convocazione di Leno ha sollevato alcune critiche da parte di Fredi Bobic, ex calciatore tedesco, che si è espresso così in merito all'assenza del portiere del Fulham: "Non capisco perché Leno non sia stato convocato. Forse non abbiamo portieri di livello mondiale al momento, cosa comprensibile dopo giganti come Neuer e ter Stegen, ma occorre prendere una decisione chiara sul futuro”. Il portiere tedesco, che non aveva partecipato agli ultimi Europei a causa di un problema alla spalla che lo ha tenuto fermo per tutta la pausa estiva, ha comunque ribadito: ”Per me è sempre un grande onore giocare per la nazionale e questo rimane il mio obiettivo".