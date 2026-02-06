A seguito della protesta di Cristiano Ronaldo, i dirigenti della Saudi Pro League hanno rilasciato delle dichiarazioni per parlare della regolarità del campionato e del ruolo che la stella portoghese dovrebbe avere all'interno di questa vicenda.

Francesco Di Chio 6 febbraio - 12:44

La Saudi Pro League ha deciso di redarguire Cristiano Ronaldo per essersi rifiutato di giocare nell'ultima giornata di campionato e i dirigenti della lega ci hanno tenuto ad avvisarlo che “nessun individuo – per quanto importante – determina decisioni al di fuori del proprio club”.

La protesta di Cristiano Ronaldo — Cristiano Ronaldo non sta digerendo le decisioni del suo club e nemmeno della Saudi Pro League. L'attaccante portoghese, dopo essersi rifiutato di giocare nel match contro l'Al-Riyadh, sta continuando la protesta nei confronti del fondo PIF. Secondo la star il fondo saudita, che oltre a detenere l'Al Nassr è proprietario anche dei rivali dell'Al Hilal, avrebbe un trattamento di favore nei confronti del club allenato da Simone Inzaghi. E CR7 si è lamentato del mercato da lui ritenuto non all'altezza per rinforzare la squadra e renderla competitiva nella lotta scudetto, oltre che all'acquisto di Benzema da parte dell'Al Hilal. Acquisto che sta già portando i suoi frutti, visto che l'ex stella del Real Madrid ha esordito con una tripletta, portando la sua squadra a vincere 6-0 e staccando proprio l'Al-Nassr del portoghese di 4 punti (con una gara in meno).

La risposta della Saudi Pro League — I dirigenti della lega però, hanno deciso di non far passare inosservato il comportamento di Ronaldo, rilasciando delle dichiarazioni a BBC: "La Saudi Pro League è strutturata su un principio semplice: ogni club opera in modo indipendente, secondo le stesse regole. I club hanno i propri consigli di amministrazione, i propri dirigenti e la propria leadership sportiva. Le decisioni su acquisti, spese e strategia spettano ai club stessi, all’interno di un quadro finanziario pensato per garantire sostenibilità ed equilibrio competitivo, e questo quadro si applica in modo uniforme a tutta la lega."

Ha poi continuato parlando proprio della star portoghese: “Cristiano è stato pienamente coinvolto con l’Al-Nassr sin dal suo arrivo e ha svolto un ruolo importante nella crescita e nelle ambizioni del club - ha aggiunto il portavoce - ma nessun individuo prende decisioni che vadano oltre il proprio club."

Il futuro di Cristiano appare in bilico ora, e, dopo queste dichiarazioni, resta difficile pensare che l'avventura saudita dell'attaccante continuerà dopo il termine di questa stagione.