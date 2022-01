La soluzione di papà Gourcuff: “PSG, fai giocare Sergio Ramos in una difesa a 3!”

Il Paris Saint-Germain non è ancora riuscito a trovare un posto stabile in campo al difensore spagnolo e Christian Gourcuff, ex allenatore di diverse squadre della Ligue 1, offre una soluzione a mister Pochettino

L’arrivo di Sergio Ramos al Parco dei Principi non è stato come previsto dal nazionale spagnolo. Il difensore ha riscontrato molti problemi di infortunio ed è stato a malapena in grado di giocare solo 193 minuti tra Ligue 1 e Coupe de France. A ciò si aggiunge che la zona centrale della difesa parigina è consolidata dalla coppia Kimpembe-Marquinhos. Questo significa che Ramos non ha posto nell’undici titolare di Pochettino.

Sergio Ramos in allenamento (Foto tratta dall'account Twitter del PSG)

Christian Gourcuff, ex allenatore di squadre come Lorient o Nantes, prova a dare una soluzione per risolvere il caso del 35enne giocatore. Il tecnico, papà di Yoann (centrocampista al Milan dal 2006 al 2008), lo ha spiegato a Le Parisien: “Ramos ha le qualità per giocare in una difesa a tre? Quando il PSG gioca con due difensori centrali, ha bisogno di un giocatore con velocità per proteggere la squadra in contropiede. Forse mettere Ramos in una difesa a tre è più sicuro”.

Sergio si sta allenando per essere in piena forma fisica per i match di Champions League contro il “suo” Real Madrid: gara di andata a Parigi il 15 febbraio e ritorno il 9 marzo al Santiago Bernabéu. Chissà che non sia lui a spostare gli equilibri…