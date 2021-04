La sorella di Schick al derby di Praga: prima donna telecronista “Quel difensore è senza fidanzata”…

Il derby di Praga a due voci femminili. Klara raccontava il derby fra Slavia e Sparta, Kristyna invece forniva curiosità e gossip...

A Praga domenica un derby diverso, anche per voci delle due telecroniste di Slavia-Sparta 2-0: "Vi auguriamo un buon pomeriggio, almeno ai coraggiosi che non hanno paura di sentire il nostro commento", ha detto Klára Janáčková, che, come ex giocatrice, commenta le trasmissioni di tennis in televisione. Aveva vicino come opinionista Kristýna Schicková, sorella dell'attaccante della nazionale Patrik Schick, moglie dell'ex giocatore Lukáš Třešňák e poi anche influencer e modella.