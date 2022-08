La stessa numero 7 di papà: il figlio di Henrik Larsson allo Schalke a parametro zero

Jordan Larsson è stato ufficialmente presentato come nuovo acquisto dello Schalke 04, tornato questa stagione in Bundesliga dopo un anno in Zweite Liga. Il cognome del giocatore svedese non è un caso, in quanto figlio di Henrik Larsson, storico ex bomber di Barcellona, Celtic e Manchester United.

"Sono molto felice che il cambiamento sia avvenuto. Lo Schalke 04 ha fatto progressi impressionanti negli ultimi mesi, che ho seguito da vicino e da lontano. Ora non vedo l'ora di far parte della squadra e di dare il mio contributo per un successo stagione per noi", ha dichiarato Larsson junior. Per lui maglia numero '7', come il papà, e contratto fino alla stagione 2024/25. "Henrik? Per me è soprattutto mio padre - ha continuato Jordan - e non il famoso calciatore svedese che ha giocato per grandi club europei e ha vinto titoli importanti. Ma posso capire se molte persone mi associano a lui. Anche questo non è un problema per me. Ma sono qui per scrivere la mia storia".