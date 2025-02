La storia del “De Kraker”: oggi alle 18.45, dove vederla

La sfida tra PSV Eindovhen e Feyenoord, in programma oggi alle 18:45, non sarà trasmessa in Italia. Il match è valido per i quarti di finale della Coppa d'Olanda. Nessuna rete italiana ha acquisito i diritti della coppa nazionale olandese. Per seguire le partite dell'Eredivisie, invece, nella stagione 2024/2025 è necessario un abbonamento a Mola TV, la piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato olandese per l'Italia.