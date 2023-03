La storia di Chris Morris: dopo la Premier League lavorò in una pasticceria

Chris Morris è stato un assiduo frequentatore dei campi inglesi e scozzesi tra gli anni 80 e 90. Più di 150 presenze con le maglie di Sheffield e Middlesbourgh, altrettante con quella del Celtic. Per lui anche 35 presenze con la nazionale Irlandese. Quando però nel 1997 scelse di ritirarsi dal calcio giocato, non rimase nel panorama sportivo. Tornò a Newquay, in Cornovaglia, suo luogo di nascita. Lì infatti la sua famiglia gestiva una pasticceria “Morris pasties”. Scelse così di continuare la florida attività di famiglia, sfornando dolci e quant’altro. Tuttavia la pasticceria chiuse i battenti nel 2007, vendendo l’attività.