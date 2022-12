La terza stella già nel 2019: la premonizione di Antonela, la moglie di Leo Messi…

La Nazionale argentina è stata incoronata campione del mondo in Qatar per la gioia del popolo albiceleste, che ancora oggi festeggia il titolo come se fossero passati pochi minuti dal termine dell’epica finale con la Francia. L’estasi collettiva è tale da aver fatto diventare virale un post Instagram del 2019 di Antonela Roccuzzo con Lionel Messi, dove si intravede un paesaggio premonitore: tre stelle marine accanto a loro…