La Turchia guarda a Riad, in Supercoppa ci saranno emozioni da derby

La partita, che si terrà a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, si giocherà all'Al-Awwal Park (Stadio dell'Università King Saud). La partita inizierà alle 20.45 in Turchia e sarà trasmessa in diretta su ATV.

Per la partita di Supercoppa che si giocherà a Riad è stato stanziato un budget enorme. La squadra vincente riceverà 65 milioni di lire turche, mentre l'altra squadra riceverà 43 milioni di lire turche. Nell'evento in cui verranno distribuiti un totale di 108 milioni di TL, l'Arabia Saudita coprirà il trasporto, l'alloggio e le altre spese delle due squadre.

Galatasaray e Fenerbahçe si affronteranno per la seconda volta in 5 giorni. Le due squadre si sfideranno ancora una volta domenica 24 dicembre all'Ülker Stadium nella 18a settimana della Trendyol Super League. La squadra vincitrice porterà la 17' Supercoppa nel suo museo. In questa partita le due squadre si affronteranno per la 399esima volta. Nelle competizioni in questione i gialloblù hanno vinto 148 volte, mentre i giallorossi sono riusciti a sconfiggere gli avversari 127 volte. Le due squadre hanno pareggiato 123 partite fra di loro.