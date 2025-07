La denuncia dell'ex osservatore del Fenomeno: "Gli ho chiesto soldi per comprare un deambulatore, mi ha risposto di non avere tempo per me"

Alessandro Stella 21 luglio - 17:39

Spesso i grandi campioni del mondo del calcio si rendono protagonisti di gesti nobili anche fuori dal campo. Ma in alcuni casi tendono a dimenticare coloro grazie a quali sono diventati forti e famosi. Ne è un esempio quello di Ronaldo Nazario e del suo "scopritore" Fernando dos Santos Carvalho. Quest'ultimo, ex talent scout brasiliano, è stato il primo a notare Il Fenomeno nel lontano 1984 quando il centravanti aveva solo 8 anni.

E ora Santos Carvalho, che oggi ha 58 anni e vive di stenti nella periferia di Rio De Janeiro, accusa il suo "pupillo" in un'intervista rilasciata alla testata spagnola Sport: "Negli ultimi anni sono finito in povertà, dormo all'aperto, per terra su un materasso, e ho una malattia che mi impedisce di camminare. Ho provato più volte a chiedere aiuto a Ronaldo ma non mi ha risposto né aiutato".

Il ricordo dello scout Santos Carvalho: "Portavo Ronaldo avanti e indietro dagli allenamenti, grazie a me è andato al Cruzeiro" — Eppure Ronaldo, come anticipato, dovrebbe parecchia riconoscenza a Santos Carvalho. "Negli anni '80 avevo una scuola di futsal nel mio quartiere, il Vila Valqueire Tênis Clube, e Ronaldo arrivò a fare un provino nel 1984. Iniziai a notarlo, ma in quel momento per lui non c'era posto in squadra", ha spiegato l'osservatore. Tre anni dopo Carvalho però si è trasferito in un altro club, il Social Ramos e ha chiamato con sé il futuro "R9".

"La madre di Ronaldo era contraria, perché il nuovo club era in un altro quartiere. Però poi aveva accettato a farlo venire con noi, visto che io mi offrii di andarlo a prendere e riportarlo a casa dopo l'allenamento. E alla fine lo portai pure al São Cristóvão di Cruzeiro per fare un provino", ha ricordato ancora lo scout brasiliano. Proprio al Cruzeiro Ronaldo nel 1994 ha iniziato la sua leggendaria carriera, sbocciata poi in Europa tra Psv, Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan negli anni successivi.

"Ha sempre detto di non avere tempo per me" — Infine Santos Carvalho è ritornato nuovamente sui tristi e più recenti eventi. "Qualche anno fa, quando lui stava finendo la carriera al Corinthians, sono andato fino a San Paolo. Per incontrarlo e chiedergli soldi per acquistare un deambulatore. Ma Ronaldo mandò un suo agente a dirmi che non aveva tempo per me".

E di nuovo l'ex osservatore ha riprovato negli ultimi tempi a rimettersi in contatto con il due volte campione del Mondo col Brasile. "Ho inviato diversi messaggi pure a Renatinho. Lui è il direttore che gestisce alcuni ristoranti per conto di Ronaldo in Spagna. Speravo così di poter entrare in contatto con lui. Ma sto ancora aspettando una risposta". Chissà se ora l'appello rimarrà nuovamente inascoltato...